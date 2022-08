Già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale, gli azzurri scendono in campo contro la Cina in questo terzo e ultimo match del girone E per concludere in testa il raggruppamento ed ottenere una miglior testa di serie in vista degli scontri ad eliminazione diretta. La partita di Giannelli e compagni è live su Sky Sport Arena e in streaming su Now

DE GIORGI: "AGLI OTTAVI BISOGNA ALZARE IL LIVELLO"