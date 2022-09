Mazzanti: “Abbiamo rotto il ghiaccio con qualità”

Soddisfatto il Ct al termine del 3-0 agevole contro le campionesse d’Africa in questo esordio al Mondiale: “Dovevamo e dobbiamo riuscire a rendere queste partite più allenanti possibile. Bene in battuta, forse un po’ meno in attacco, ma non era facile”. Felice anche Caterina Bosetti: “Sappiamo che squadra siamo e proviamo a divertirci in campo”

“Esordio morbido? Abbiamo rotto il ghiaccio e volevamo dare qualità da subito. Il promo obiettivo è dare subito qualità per lunghi tratti ci siamo riusciti anche se la partita non ci aiutava a farlo”. Queste le parole di Davide Mazzanti al termine del match vinto facilmente dalle sue azzurre contro il Camerun (25-10, 25-12, 25-16 i parziali). “Dovevamo e dobbiamo riuscire a rendere queste partite le più allenanti possibile: ci siamo riusciti in battuta ma forse in attacco non abbiamo espresso tutta la qualità che abbiamo, ma non era facile”.

Mazzanti: “Bisogna godersi il fatto di essere qui”

“La cosa più importante è vivere il quotidiano per riuscire a dare qualità a questo percorso dobbiamo goderci il fatto di essere qui e non perdere la passione per quello che facciamo”. Poi Mazzanti aggiunge: “Per stare nel presente devi essere molto centrato e il livello di attenzione si allena in modo automatico”. Infine sulla formula di questo Mondiale: “È simile a quella di quattro anni fa ma nella seconda fase resta tutto bloccato, nel senso che giochi solo contro le squadre nuove del secondo girone e c’è una partita in più ad eliminazione diretta”.

Bosetti: “Sappiamo che squadra siamo e proviamo a divertirci”

Ai microfoni di Sky Sport anche Caterina Bosetti, protagonista del match: “Sapevamo che affrontavamo una squadra che non dà ritmo, ma è stato un ottimo allenamento per la battuta, per entrare nel Mondiale e rompere il ghiaccio”. Poi la schiacciatrice aggiunge: “Abbiamo deciso come squadra di prenderci del tempo con il lavoro fisico perché sappiamo che è un Mondiale lungo che dura quasi un mese. Non pensiamo di essere favorite, ma sappiamo che squadra siamo e proviamo a divertirci in campo, oggi è stato così al di là di qualche errore stupido fatto perché perdi la concentrazione”.