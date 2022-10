Inizia la seconda fase del Mondiale per le ragazze allenate dal Ct Mazzanti. Dopo i cinque successi in altrettanti incontri e la vittoria a punteggio pieno nel gruppo A, le campionesse d’Europa affrontano il Brasile all’esordio nel nuovo gruppo E. Il match è in diretta alle 17.15 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Tornano in campo le ragazze dell’Italvolley dopo la vittoria contro l’Olanda che ha permesso alle azzurre di qualificarsi a punteggio pieno alla seconda fase del Mondiale. In questo esordio nel nuovo gruppo E, le ragazze di Mazzanti affrontano il Brasile, già avversario nella recente finale di Volley Nations League vinta proprio da Egonu e compagne. Una pool E in cui l’Italia giocherà anche contro Giappone, Argentina e Cina per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW