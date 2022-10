L'Italia si gioca il pass per la semifinale ai Mondiale affrontando la Cina, già battuta 3-0 nell’ultimo match della pool E. Il CT Mazzanti al microfono di Sky: "Non è un vantaggio averle già battute, anche se le conosciamo ed escono sempre belle partite. Ma è un quarto di un Mondiale". Appuntamento per martedì 11 ottobre alle 17.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

ITALIA-CINA SU SKY, GUIDA TV