Scandicci-Conegliano, gara 4 alle 20.45 LIVE

Dopo il successo per 3-1 in gara 3 al Palaverde, l’Imoco prova a chiudere la serie contro Scandicci al PalaWanny per confermarsi campione d’Italia. Le ragazze di Santarelli sono in vantaggio per 2-1 in questa finale scudetto, Antropova e compagne provano a prolungare fino a gara 5 per impedire alle pantere di vincere il sesto titolo consecutivo. La partita è su Sky Sport Uno e in streaming su NOW a partire dalle 20.45