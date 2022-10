Inizia la fase ad eliminazione diretta e c’è ancora la Cina nel cammino dell’Italvolley femminile. Le azzurre affrontano di nuovo la nazionale asiatica, già battuta nell’ultimo match della seconda fase giocato a Rotterdam. Proprio quel successo aveva dato la certezza del primo posto del girone all’Italia, relegando le asiatiche in quarta. Da qui il nuovo incrocio, questa volta da dentro o fuori. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW