De Gennaro: "Brasile forte in ogni fondamentale"

dal 23 settembre

Sono stati ufficializzati i nomi delle 14 giocatrici che, dal 23 settembre, inizieranno l'avventura mondiale in Olanda e in Polonia. Dopo aver trionfato all'Europeo lo scorso anno e nella Nations League in estate, a Egonu e compagne manca solo un ultimo alloro. Il Ct Davide Mazzanti ha confermato il gruppo già vincente lo scorso luglio. Il Mondiale, come già accaduto per quello maschile, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ITALIA-CINA LIVE