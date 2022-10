Orro: "Limitare Gabi ci darebbe un vantaggio"

La palleggiatrice Alessia Orro ha parlato del Brasile, prossimo avversario delle azzurre in semifinale: “Ha fatto una grande prova perché sotto 2-0 (contro il Giappone, ndr) l’hanno ribaltata e non è facile in un quarto di finale...Gabi è l’elemento fondamentale, nei momenti decisivi la palla va a lei. Limitarla ci darebbe un grosso vantaggio, ma sono forti anche con le centrali. Sarà importante la battuta". Italia-Brasile sarà in diretta giovedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Arena e in streaming su Now