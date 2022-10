ITALIA-STATI UNITI LIVE

C’è ancora un obiettivo per l’Italvolley femminile dopo la delusione in semifinale contro il Brasile: vincere la finale per il bronzo e salire sul podio di questo Mondiale. Per farlo, Egonu e compagne devono battere gli Stati Uniti reduci dal ko contro la Serbia. La finale 3°/4° posto è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW