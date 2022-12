Volley, Mondiali 2022 per club: la guida

Tutto pronto sui canali di Sky Sport per il Mondiale per club di volley. Si comincia con quello maschile dal 7 all'11 dicembre con Trento e Perugia che proveranno a portare da Betim (Brasile) il titolo in Italia. Dal 14 al 18 sarà invece il turno delle ragazze con il Mondiale femminile dove a rappresentare il nostro Paese ci saranno le pantere di Conegliano ascolta articolo Condividi

Con ancora negli occhi le emozioni di Katowice che hanno regalato all’Italia maschile lo storico quarto oro Mondiale, tra poche ore Perugia, Trento e Conegliano proveranno a chiudere un 2022 indimenticabile per la pallavolo italiana provando ad aggiudicarsi anche il Mondiale riservato alle squadre di Club. Sarà l’occasione per vedere all’opera quasi tutti i migliori interpreti di questo sport a livello mondiale, con le squadre italiane che si presentano come possibili candidate alla vittoria.

Trento e Perugia a caccia del titolo mondiale maschile Il torneo maschile è ospitato ancora a Betim (Bra), come già accaduto un anno fa e in altre quattro edizioni, e vede protagoniste due delle migliori formazioni della nostra Superlega: la Trentino Itas Trento (qualificata come finalista dell’ultima Champions League) è stata inserita nella Pool A insieme ai brasiliani dell’Itambé Minas e i campioni della Champions League d’Asia del Paykan Teheran; l’attuale capolista del campionato italiano, la Sir Safety Susa Perugia, affronta altre due squadre brasiliane: i padroni di casa del Sada Cruzeiro e il Volèi Renata. Spicca l’assenza dei campioni d’Europa dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, i polacchi hanno rinunciato alla partecipazione per il secondo anno consecutivo.

Conegliano rappresenta l'Italia al Mondiale femminile Il torneo femminile si disputerà invece ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 dicembre. Tra le sei squadre al via anche le campionesse d’Italia della Carraro Imoco Conegliano che proveranno a vincere il titolo conquistato nel 2019 a Shaoxing, in Cina. Le “pantere” di coach Santarelli sono inserite nella Pool A con le turche dell’Eczacibasi Istanbul, della fuoriclasse serba Tijana Boskovic, e le brasiliane del Dentil Praia Clube. La Pool B sarà composta invece dalle campionesse del mondo in carica del VakifBank Istanbul, la squadra allenata dal coach italiano Giovanni Guidetti in cui milita anche la stella azzurra Paola Egonu, con le brasiliane del Gerdau Minas e le kazake del Kuanysh Club.

La formula Le sei squadre partecipanti che rappresentano tre dei cinque continenti (mancheranno solo Africa e Oceania) verranno divise in due gironi (Pool A e Pool B) da tre team ciascuno, in un girone all’italiana di sola andata. Accederanno alle semifinali le prime due classificate di ogni girone. L'albo d'oro delle ultime cinque edizioni Torneo maschile 2021 - Sada Cruzeiro (Bra)

2020 - n.d.

2019 - Lube Civitanova (Ita)

2018 - Itas Trento (Ita)

2017 - Zenit Kazan (Rus) Torneo femminile 2021 - Vakifbank Istanbul (Tur)

2020 - n.d.

2019 - Imoco Conegliano (Ita)

2018 - Vakifbank Istanbul (Tur)

2017 - Vakifbank Istanbul (Tur)

Il programma del Mondiale per club maschile Mercoledì 7 dicembre ore 22:00 Itambé Minas-Paykan Club Giovedì 8 dicembre ore 1:00 Sada Cruzeiro-Volei Renata

ore 1:00 Sada Cruzeiro-Volei Renata ore 22:00 TRENTO-Paykan Club (Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW) Venerdì 9 dicembre ore 1:00 Volei Renata- PERUGIA (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW)

(Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW) ore 22:00 Itambé Minas-TRENTO (Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW) Sabato 10 dicembre ore 1:15 Sada Cruzeiro- PERUGIA (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW)

(Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW) ore 22:15 Semifinale 1 (Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW) Domenica 11 dicembre ore 1:15 Semifinale 2 (Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW)

ore 17:00 Finale 3° posto (Sky Sport Uno e NOW)

ore 20:00 Finale 1° posto (Sky Sport Uno e NOW)

Il programma del Mondiale per club femminile Mercoledì 14 dicembre ore 14:30 Eczacibasi Istanbul-Dentil Praia Clube

ore 17.30 VakifBank Istanbul-Kuanysh Club (diretta Sky Sport) Giovedì 15 dicembre ore 14.30 CONEGLIANO -Dentil Praia Clube (diretta Sky Sport)

-Dentil Praia Clube (diretta Sky Sport) ore 18:00 VakifBank Istanbul-Gerdau Minas (diretta Sky Sport) Venerdì 16 dicembre ore 14:00 Eczacibasi Istanbul- CONEGLIANO (diretta Sky Sport)

(diretta Sky Sport) ore 17:00 Gerdau Minas-Kuanysh Club Sabato 17 dicembre ore 14:30 Semifinale 1 (diretta Sky Sport)

ore 18:00 Semifinale 2 (diretta Sky Sport) Domenica 18 dicembre ore 11:00 Finale 3°posto (diretta Sky Sport)

ore 14:00 Finale 1°posto (diretta Sky Sport)