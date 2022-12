COME ARRIVA L’ITAS AL MONDIALE PER CLUB

Michieletto e compagni arrivano a questo esordio al Mondiale per club 2022 reduci da un netto successo su Padova in campionato, risollevandosi dopo due sconfitte consecutive contro Perugia e Milano. Trento è attualmente in terza posizione in Superlega a quota 19 punti, distante 14 lunghezze dalla capolista Perugia. Percorso netto, invece, in Champions League dove l’Itas ha vinto tutte e tre le partite finora disputate, battendo anche i campioni d’Europa in carica dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle