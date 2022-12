Mondiale club volley: Perugia-Sada Cruzeiro su Sky

Ritorna in campo la Sir Safety Perugia dopo il convincente esordio contro il Volei Renata. Giannelli e compagni affrontano questa volta i padroni di casa del Sada Cruzeiro, campioni in carica del Mondiale per club di volley. La partita sarà in diretta nella notte tra oggi, 9 dicembre, e domani (ore 1.15) su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Dopo il 3-0 all’esordio contro il Volei Renata, tornano in campo i ragazzi della Sir Safety Perugia allenati da Andrea Anastasi. Ad affrontare Giannelli e compagni sono i campioni in carica del Mondiale per club di volley, nonché padroni di casa, del Sada Cruzeiro. Un match che servirà a stabilire quale delle due formazioni arriverà prima nella pool A, ma entrambe sono già certe dell’accesso in semifinale dov’è possibile anche il derby italiano tra la Sir e l’Itas Trentino. Il match tra Perugia e il Sada Cruzeiro sarà in diretta nella notte tra oggi, 9 dicembre, e domani (ore 1.15) su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.