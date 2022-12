Mondiale per club volley: Trento-Itambé su Sky

Secondo match per la squadra di Angelo Lorenzetti dopo l’esordio vincente contro il Paykan Club. L’Itas torna in campo per affrontare i brasiliani dell’Itambé Minas e conquistare la vetta della pool B. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ritorna in campo l’Itas Trentino al Mondiale per club di volley. I ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti, dopo l’esordio vincente contro gli iraniani del Paykan Club, affrontano i brasiliani dell’Itambé Minas, un match che vale la vetta della Pool B. Entrambe le squadre, infatti, sono già sicure dell’accesso in semifinale ma puntano al primo posto per evitare la migliore classificata della pool A, quella dove c’è Perugia ma anche i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Il match è in diretta a partire dalle 22.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW