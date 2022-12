Mondiale club: Trento e Perugia, semifinali su Sky

Una doppia sfida Italia-Brasile nelle due semifinali al Mondiale per club di volley: la prima sarà infatti tra l’Itas Trentino e i padroni di casa, nonché campioni in carica, del Sada Cruzeiro. La seconda vedrà invece affrontarsi la Sir Safety Perugia e l’Itambé Minas. I due match saranno in diretta rispettivamente alle 22.30 e all’1.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now

Ci sono due italiane nelle semifinali del Mondiale per club di volley e sono l’Itas Trentino, allenata da Angelo Lorenzetti, e la Sir Safety Perugia guidata da Andrea Anastasi. Entrambe hanno vinto i rispettivi gironi e dunque evitano un derby in semifinale, ma sarà una doppia sfida Italia-Brasile visto che Michieletto e compagni affronteranno padroni di casa, nonché campioni in carica, del Sada Cruzeiro, seconda classificata nella pool della Sir, mentre gli umbri se la vedranno contro l’Itambé Minas, battuta 3-0 dall’Itas nel girone. I due match saranno in diretta rispettivamente alle 22.30 e all’1.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now.