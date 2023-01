Giornata speciale per gli azzurri del volley, che sono stati ricevuti in udienza in Vaticano da Papa Francesco: "Testimoniate correttezza e lealtà, diffondete solidarietà e pace. l sacrificio, l'allenamento, il rigore sono elementi imprescindibili dello sport, mentre la pratica del doping, oltre ad essere pericolosa, è un inganno che toglie bellezza e divertimento al gioco", ha detto il Pontefice