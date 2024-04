Il Ct della nazionale di volley femminile ha ufficializzato le convocazioni per la Nations League. Un appuntamento molto importante per le azzurre che proprio da questo torneo dovranno strappare il pass olimpico. Tra gli opposti ci sono sia Egonu che Antropova, ritornano – dopo l’esclusione dell’ultimo ciclo con Mazzanti – Caterina Bosetti in banda e Monica De Gennaro tra i liberi

