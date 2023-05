Dopo la vittoria della Imoco 3-2 in gara 1, la Voro Volley si riscatta e travolge 3-0 in casa le venete e pareggia la serie di finale scudetto. Prestazione travolgente di Thompson e compagne, che vincono i tre set 25-22, 25-23, 25-18 e si guadagnano la possibilità di tornare a giocare davanti al proprio pubblico in gara 4 il prossimo 13 maggio

La finale scudetto è più viva che mai. La Voro Volley Milano stravince 3-0 contro la Imoco Conegliano in gara 2 e pareggia la serie sull'1-1. Dopo l'equilibrata gara 1 in Veneto, vinta 3-2 dalle padrone di casa e campionesse d'Italia e del mondo in carica, fattore rispettato anche in gara 2 all'Arena di Monza. Protagoniste assolute Jordan Thompson e l'azzurra Myriam Sylla con 19 e 12 punti rispettivamente. In casa Conegliano brilla soltanto la solita Isabelle Haak, unica in doppia cifra con 21 punti.

Come è andata la partita

Molto equilibrio nei primi due parziali, con Milano che nel primo set allunga proprio nel finale con Thompson e chiude il discorso con un ace decisivo di Orro. Nel secondo invece le padrone di casa vanno sotto 17-19, ma riescono a rimontare e ad aggiudicarsi il set 25-23 con un altro punto di Orro. L'ultimo set è l'unico con una direzione marcata già dai primi punti: la Voro non allunga mai, ma mantiene sempre quei 2/3 punti decisivi di vantaggio per giocare con serenità e andare poi a chiudere il match e far capire a Conegliano di quanto non sia affatto scontato vincere il sesto campionato di fila. Si torna in campo al PalaVerde in gara 3 giovedì 11 maggio.