La Vero Volley spreca il match-point in casa, cade 3-0 (24-26, 20-25, 17-25) e si fa raggiungere dalla Imoco sul 2-2 nella finale scudetto. Strepitosa Bella Haak con 23 punti, protagonista assoluta nella squadra campione d'Italia in carica. Lunedì 15 maggio sarà decisiva gara-5 al PalaVerde

Sfuma la festa all'Arena di Monza, dove la Vero Volley Milano spreca il match-point per uno storico scudetto davanti ai propri tifosi. Grande prova di forza della Imoco Conegliano, squadra campione d'Italia in carica, che in gara-4 raddrizza la finale per il titolo. Serie sul 2-2 dopo il 3-0 della squadra di Daniele Santarelli (24-26, 20-25, 17-25), partita a senso unico nel segno di una strepitosa Bella Haak. A questo punto si deciderà tutto lunedì 15 maggio, alle 20.45 al PalaVerde di Villorba, dove la vittoria assegnerà lo scudetto.