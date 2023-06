VNL maschile, Italia-Argentina alle 22:30 su Sky

Inizia l’avventura in VNL della nazionale azzurra guidata dal Ct Ferdinando De Giorgi. I campioni del mondo in carica debuttano contro l’Argentina nel primo dei quattro match della pool 1 che vedrà Romanò e compagni affrontare anche Stati Uniti, Cuba e Germania. Il match contro i sudamericani è in diretta alle 22.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Parte la Volley Nations League maschile per la nazionale di De Giorgi. Gli azzurri debuttano nella pool 1 di Ottawa contro l’Argentina. Una VNL che sarà tutta su Sky Sport e in streaming su Now e che vede l'Italvolley maschile, campione del mondo in carica, tra le favorite alla vittoria finale. Il match d'esordio è oggi alle 22.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now.