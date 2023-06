L’Italvolley non si ferma: 3-0 anche alla Cina

Secondo match e seconda vittoria nella pool 2 di Rotterdam per l’Italia di De Giorgi in Nations League. Dopo il successo netto contro l’Iran, arriva un facile 3-0 anche contro la Cina con i parziali di 25-13, 25-19, 26-24. Azzurri che si confermano in zona final eight. Domani, venerdì 23 giugno, la nazionale allenata da De Gorgi torna in campo per affrontare la Serbia. Match in diretta dale 20 su Sky Sport Summer

L’Italvolley non sbaglia e dopo aver battuto nettamente l’Iran si ripete anche contro la Cina. Gli azzurri di Fefè De Giorgi si impongono a Rotterdam nel secondo match della pool 2 di Volley Nations League con i parziali di 25-13, 25-19, 26-24. L’Italia rimane dunque in piena zona final eight con quattro vittorie in sei incontri (considerando i due successi nella pool 1 contro Cuba e Germania). I campioni del mondo tornano in campo domani, venerdì 23 giugno, per affrontare la Serbia. Match in diretta su Sky Sport Summer a partire dalle 20.

Il racconto del match

De Giorgi cambia solo un elemento rispetto il sestetto che ha battuto l’Iran: gioca Anzani al posto di Russo al centro con Galassi, per il resto confermati capitan Giannelli e Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Michieletto e Lavia i due schiacciatori e Scanferla nel ruolo di libero. Ottima la partenza degli azzurri, oggi in divisa bianca, che premono a muro e al servizio andando subito sul 7-3. Nella parte centrale del set arriva un ulteriore break dell’Italia che approfitta del turno in battuta di Michieletto e dei muri di Lavia per portarsi sul 19-11. Chiusura del parziale piuttosto agevole per i campioni del mondo con un primo tempo di Galassi: 25-13. Secondo set che parte esattamente come si era concluso il primo: dominio degli azzurri che volano sul 5-1 con una pipe di Lavia. Sull’11-6 per l’Italia, De Giorgi inizia a ruotare i suoi ed inserisce Rinaldi al posto di Michieletto, mentre nella seconda metà de set entrano anche Sbertoli e Gironi al posto di Giannelli e Romanò. Ed è proprio l’opposto ex Taranto a chiudere il set sul 25-19. Ancora cambi nel terzo set con Federici al posto di Scanferla nel ruolo di libero e Caneschi al centro per Galassi. Azzurri che però abbassano l’intensità dimostrata nei primi due parziali e mantengono in set in equilibrio fino al 14-14 quando arriva il break sul turno a servizio proprio di Caneschi (16-14). Da lì l'Italia allunga (19-15) e poi resiste al rientro della Cina e chiude ai vantaggi sul 26-24 con un muro di Romanò.