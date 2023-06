Dopo le quattro vittorie consecutive della pool di Hong Kong, l’Italia di Mazzanti parte con una sconfitta nella week 3 di Bangkok. A battere le azzurre è il Brasile che si impone al tie-break con i parziali di 28-26, 20-25, 25-18, 21-25, 10-15. Le detentrici del titolo rimangono comunque in corsa per le finals di luglio, ma serviranno due successi da tre punti nei prossimi tre match. Si ritorna in campo venerdì 30 giugno alle 8 contro il Canada. Partita in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e Now

Il racconto del match

Nelle ore precedenti alla partita, Mazzanti perde Sylla a causa di un problema alla pianta del piede: il Ct sceglie Degradi in banda insieme ad Omoruyi. Per il resto, Bosio-Nwakalor è la diagonale palleggiatore-opposto, Danesi e Mazzaro le due centrali, Fersino nel ruolo di libero. Il Brasile di Ze Roberto schiera la fuoriclasse Gabi ma anche nomi del calibro di Thaisa e Carol al centro. Partono meglio proprio le sudamericane, aiutate anche dall’imprecisione al servizio delle azzurre (4-8). Italia che fatica a trovare ritmo in difesa e in fase break, ne approfitta il Brasile che allunga ulteriormente sull’8-15. Mazzanti prova a cambiare qualcosa inserendo Villani, al suo esordio in VNL, al posto di Degradi ma anche la diagonale con Gennari e Malual al posto di Bosio e Nwakalor. Sostituzioni che danno l’effetto sperato: è proprio Villani che con Mazzaro fa la differenza innescando una clamorosa rimonta dell’Italia che recupera dal 12-20 al 21-20. Nella lotta punto a punto si finisce ai vantaggi: l’Italia annulla due set point prima di chiudere il parziale sul 28-26 con uno splendido muro di Giulia Gennari. Nel secondo set sono le azzurre che iniziano meglio andando subito sul 3-0, ma è immediata la reazione delle brasiliane che agganciano l’Italia sull’8-8 con un fallo di Omoruyi. Nella parte centrale del set è Gabi che spezza l’equilibrio con due punti consecutivi, seguiti da un errore delle azzurre (15-18). Questa volta però la rimonta non riesce: le azzurre si avvicinano fino al 19-20 ma il Brasile torna ad accelerare e chiude sul 20-25 con un attacco out di Nwakalor. Il set vinto risveglia le vicecampionesse del mondo che piazzano un parziale di 2-5 ad inizio del terzo parziale. Un break di 5-0 sul servizio di Nwakalor riporta l’Italia avanti sull’11-9, mentre il turno dai nove metri di Omoruyi incrementa questo vantaggio 14-10. Ze Roberto prova a cambiare per tentare la rimonta: entrano Julia e Lorrayna ma le azzurre sono devastanti a muro e chiudono agevolmente sul 25-18 con un attacco dalla seconda linea di Nwakalor. Come nel terzo set, anche il quarto parziale si apre con un break delle ragazze verdeoro che si portano a +4 sull’1-5. Ci pensa però la solita Villani a trascinare l’Italia: la schiacciatrice mette giù la palla del 7-7. A metà set un altro allungo del Brasile: un ace di Pri Daroit porta le sudamericane a +4 sul 13-17 ed è un vantaggio che la squadra di Ze Roberto è brava a gestire fino al termine del set: Rosamaria sigilla il 21-25 e manda il match al tie-break. Quinto set che vede il Brasile partire meglio (4-6), l’Italia recupera sul 6-6 ma è la campionessa Gabi a riportare le sue compagne a +2 sul 6-8. Nel finale grandissima confusione da parte della squadra arbitrale che sbaglia la registrazione di un cambio da parte dell'Italia e tiene fermo il gioco per oltre cinque minuti sul risultato di 10-13 per il Brasile. Gap che le azzurre non riescono più a colmare: vincono le nostre avversarie 10-15 con una pipe di Gabi.