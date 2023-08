Nazionale: Antropova è ufficialmente italiana

La pallavolista Ekaterina Antropova, opposto di Scandicci, ha ricevuto la cittadinanza italiana oggi, 3 agosto. La russa, nata in Islanda nel 2003 e in Italia dal 2018 da minore con un permesso di soggiorno per affidamento, era già nel ritiro della Nazionale in corso a Firenze fino al 10 agosto, come invitata, per iniziare la preparazione dell'Europeo

Un'arma in più per l'Italia femminile della pallavolo. Da oggi, 3 agosto, la russa Ekaterina Antropova, giocatrice di Scandicci in Serie A, è una cittadina italiana e potrà far parte del gruppo allenato da Davide Mazzanti.

L'ufficialità della cittadinanza



Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana a Ekaterina Antropova, atleta pallavolista di nazionalità russa, nata a Akureyri (Islanda) il 19 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per meriti speciali. L’attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che ha segnalato la giovane atleta, tesserata dalla Federazione italiana Pallavolo dal 2018 – anno in cui ha fatto ingresso in Italia da minore con un permesso di soggiorno per affidamento – per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nella sua disciplina. Antropova era già invitata al ritiro della Nazionale a Firenze (fino al 10 agosto), appuntamento cruciale per preparare l'Europeo che inizierà il 15 proprio in Italia oltre che in Estonia, Germania e Belgio.