Scenario eccezionale quello dell’esordio all’Europeo dell’Italvolley femminile che all’Arena di Verona batte per 3-0 la Romania. Un’atmosfera speciale che ha trascinato le campionesse d’Europa al successo: era dal 1988 che non si giocava un match di volley all’Arena, era l’esordio assoluto per una nazionale italiana. Le foto più belle della partita

ITALIA-ROMANIA 3-0: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH