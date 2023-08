Torna in campo l’Italvolley di Mazzanti dopo la vittoria per 3-0 all’esordio contro la Romania. Dall’Arena di Verona, le azzurre si spostano a Monza dove affrontano la Svizzera in questo secondo match del girone B. Match in diretta su Sky Sport Arena alle 21.15

ITALIA-ROMANIA 3-0: GLI HIGHLIGHTS