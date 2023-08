Mazzanti: "Non ho voluto rischiare Egonu"

Soddisfatto e sorridente l’allenatore dell’Italia dopo il netto successo sulla Bulgaria, il terzo in altrettanti incontri nel girone B dell’Europeo. Mazzanti parla anche di Egonu, rimasta precauzionalmente fuori per tutti e tre i set dopo un fastidio muscolare in allenamento e svela anche un curioso aneddoto su Messi…

È un Davide Mazzanti soddisfatto quello nel post-partita di Italia-Bulgaria, match vinto dalle sue atlete per 3-0 e che avvicina l’Itavolley agli ottavi di questo Europeo. Partita a cui non ha preso parte Paola Egonu, rimasta precauzionalmente in panchina per tutti e tre i set: "Paola si è fermata stamattina in allenamento e quindi non era disponibile, ha sentito questo fastidio poi ha provato nel riscaldamento ma vedendo che si è ripresentato il fastidio abbiamo preferito non rischiare".