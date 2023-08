Eurovolley, oggi Italia-Bulgaria su Sky alle 21.15

Dopo i successi contro la Romania all’esordio e contro la Svizzera nel secondo match del girone B, tornano in campo le azzurre dell’Italvolley. Sylla e compagne giocano ancora a Monza e affrontano la Bulgaria. Le campionesse d’Europa in carica sono in diretta su Sky Sport Action a partire dalle 21.15

Prosegue spedito il cammino delle azzurre nel girone B dell’Europeo 2023. Le ragazze allenate dal Ct Mazzanti hanno vinto agevolmente i primi due match contro Romania e Svizzera, ma adesso sono pronte a tornare in campo per affrontare la Bulgaria. Anche in questo caso, le campionesse d’Europa in carica giocheranno a Monza. Il match è in diretta su Sky Sport Action alle 21.15.