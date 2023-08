Tornano in campo le azzurre dell’Italvolley per il quinto e ultimo match del girone B. Dopo il successo contro la Bosnia, che ha garantito alle campionesse d’Europa in carica il primo posto nella pool, le ragazze di Mazzanti restano a Torino dove affrontano oggi la Croazia con l’obiettivo di concludere a punteggio pieno la fase a gironi. Il match è in diretta su Sky Sport Summer dalle 21.15