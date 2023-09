Italia-Olanda per il bronzo alle 16.30 LIVE

Dopo la sconfitta al tie-break contro la Turchia di Santarelli, l’Italia torna in campo a Bruxelles per la finale che vale il bronzo all’Europeo. Per le ragazze allenate dal Ct Mazzanti l’obiettivo è quello di confermare il podio a due anni dalla vittoria della competizione ottenuta a Belgrado. L’avversario di oggi è l’Olanda battuta in semifinale dalla Serbia. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now dalle 16.30