Già tre vittorie nei primi tre match: dopo l’esordio con 3-0 al Belgio a Casalecchio di Reno, gli azzurri si sono confermati a Perugia contro Estonia e Serbia, sempre per 3-0. Adesso le due partite ad Ancona con gli ottavi già in tasca ma con un primo posto da blindare. Il match contro la Svizzera è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now alle 21.15