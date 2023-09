Al PalaFlorio di Bari, gli azzurri affrontano la Macedonia del Nord per gli ottavi di finale dell'Europeo. Giannelli e compagni sono reduci da cinque vittorie in altrettanti incontri nella pool A chiusa al primo posto. La vincente affronterà ai quarti una tra Olanda e Germania. Il match di Giannelli e compagni è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now a partire dalle 18