Trento per il sogno, poi derby Conegliano-Milano

Giornata storica per il volley italiano : ad Antalya, in Turchia, si giocano le Super Finals di volley 2024 e tre squadre sulle quattro partecipanti arrivano dalla nostra Serie A. In particolare, nella finale maschile, sarà Trento a rappresentare l’Italia. Michieletto e compagni affrontano alle 16 i polacchi dello Jastrzebski Wegiel con l’obiettivo di salire sul tetto d’Europa per la quarta volta nella storia. Nel tabellone femminile, invece, la finale delle 19 sarà un derby tutto italiano tra Conegliano e Milano.

Trento cerca il riscatto europeo

Dopo aver vinto il derby in semifinale contro Civitanova, la squadra di Soli ha raggiunto la finale contro lo Jastrzebski Wegiel, a loro volta finalisti perdenti della scorsa edizione quando a vincere, per la terza volta consecutiva, fu l’altra big polacca dello Zaksa. L’Itas arriva a questo appuntamento con grande voglia di riscatto dopo il sorprendente ko nella semifinale scudetto contro Monza, e la successiva sconfitta contro Milano nello spareggio per la qualificazione in Champions. Per questa ragione, anche se dovessero vincere contro lo Jastrzebski, l’Itas non parteciperà alla prossima edizione: l’obiettivo è dunque quello di lasciarla da campioni per poi ritornare nella stagione 2025/2026. Non solo: Michieletto e compagni vogliono anche ma “vendicare”, le sconfitte in finale di Champions del 2020/21 e del 2021/22 contro lo Zaksa.