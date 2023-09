De Giorgi: "Valorizziamo l’argento costato fatica"

Gli azzurri perdono nettamente in finale contro la Polonia che vince così l’Europeo al PalaEur di Roma: "Abbiamo incontrato un avversario che ci ha messo in difficoltà, non siamo contentissimi e ci dispiace per Mattarella che però è stato gentile ed affettuoso". Poi l’appuntamento con Grbic ai microfoni di Sky Sport: "Ci vediamo a Parigi nel 2024…"

De Giorgi: "Dispiaciuti per Mattarella"

Sulla finale persa: "Certo, non siamo contentissimi ma questo argento è costato sudore e lavoro, non bisogna fare gli schizzinosi, ci siamo giocati un’altra finale in pochi anni. Deve diventare uno stimolo per il prosieguo, a livello Mondiale non c’è una squadra che può dominare, dobbiamo migliorare". Poi sul presidente della Repubblica presente al palazzetto di Roma per tifare gli azzurri: "Mattarella ci ha fatto i complimenti. Gli ho detto che eravamo dispiaciuti ma lui è stato molto gentile e affettuoso". Infine sui prossimi appuntamenti, in particolare il preolimpico a Rio: "È una stagione difficile e lunga, avremo quattro giorni poi andremo in Brasile per il preolimpico. Adesso bisogna recuperare ma l’obiettivo Olimpiade è importante".