C’è la Polonia del Ct Nikola Grbic e del fuoriclasse Wilfredo Leon tra l’Italia e il secondo titolo europeo consecutivo. Gli azzurri, che in semifinale hanno battuto nettamente la Francia, possono contare sugli oltre 10mila tifosi del PalaEur, tra questi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È il remake della finale del Mondiale 2022, vinto da Giannelli e compagni a Katowice proprio contro i padroni di casa della Polonia. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e su Now