Preolimpico donne, Italia-Slovenia 3-0

Seconda vittoria dell'Italia femminile di pallavolo al torneo di qualificazione olimpica in corso in Polonia. All'Atlas Arena di Lodz, le azzurre hanno battuto 3-0 (25-15; 25-15; 25-17) la Slovenia in uno degli incontri della seconda giornata della Pool C. Così come ieri contro la Corea del Sud, le ragazze di Davide Mazzanti hanno comandato il match con una prestazione solida e le slovene, che hanno in panchina l'italiano Marco Bonitta, non sono mai riuscite a impensierirle. Ora l'Italia guida il girone con 6 punti, a pari merito con Germania, Polonia e Stati Uniti.