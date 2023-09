Preolimpico, Italia-Colombia oggi su Sky Sport Uno

Tornano in campo le azzurre di Mazzanti dopo il successo contro la Thailandia. A Lodz, Sylla e compagne cercano il quarto successo consecutivo e lo fanno contro la Colombia fanalino di coda nel girone di questo torneo preolimpico. Il match è in diretta alle 11.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now

Azzurre ancora in campo a Lodz alla ricerca del pass olimpico. Dopo il successo contro la Thailandia arrivato in seguito alle vittorie contro Corea del Sud e Slovenia, le ragazze allenate dal Ct Mazzanti affrontano la Colombia fanalino di coda nel girone. Il match è in programma alle 11.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now.