Preolimpico, Italia-Usa: alle 20.45 su Sky Sport

Una sfida da vincere per avvicinarsi a Parigi: le azzurre affrontano le campionesse olimpiche in carica nella quinta partita del girone di qualificazione a Lodz. Sia l’Italia che gli Stati Uniti arrivano a questo appuntamento con quattro vittorie in altrettanti incontri. Il match è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su Now