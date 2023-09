Dopo i successi contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, le azzurre di Mazzanti tornano in campo a Lodz per il primo vero big match di questo torneo preolimpico. Sylla e compagne affrontano le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, anche loro a punteggio pieno. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now