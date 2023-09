Preolimpico, Italia-Germania alle 20.45 LIVE

Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, la prima in queste qualificazioni per Parigi 2024, le azzurre di Mazzanti tornano in campo a Lodz per match contro la Germania. Per Sylla e compagne è necessario un successo per rispondere alla vittoria della Polonia contro gli Usa e giocarsi il pass olimpico proprio contro le padrone di casa. Il match è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su Now dalle 20.45