Italia-Polonia oggi su Sky: in palio l’Olimpiade

Ultimo match per le azzurre al torneo di qualificazione olimpica in scena a Lodz. L’Italia affronta le padrone di casa della Polonia in quello che è un vero e proprio dentro o fuori: chi vince va a Parigi, chi perde dovrà sperare nel ripescaggio attraverso il ranking. Il match è in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now

Partita da dentro o fuori per le azzurre che contro la Polonia si giocano il pass per le Olimpiadi. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento appaiate in testa alla classifica con cinque vittorie. Stesso bottino degli Stati Uniti che affrontano la Germania in un match dal pronostico quasi scontato. Dunque i calcoli sono piuttosto semplici: chi vince tra Italia e Polonia va a Parigi, chi perde avrà comunque la possibilità di qualificarsi attraverso il ripescaggio delle squadre con il miglior ranking. Il match dall’Arena di Lodz è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now alle 20.30.