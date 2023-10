Italia-Qatar: tornano in campo gli azzurri su Sky

Dopo il successo in rimonta contro la Repubblica Ceca all’esordio, tornano in campo Giannelli e compagni per il secondo match di qualificazione olimpica. A sfidare gli azzurri ci sarà il Qatar. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e streaming su Now alle 22

Archiviato il successo per 3-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca all’esordio, i campioni del mondo in carica tornano in campo per sfidare il Qatar nel secondo match del preolimpico. Torneo che si gioca a Rio de Janeiro dove gli azzurri sono inseriti nella pool A con Rep. Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now alle 22.