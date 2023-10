Preolimpico, Italia-Germania LIVE alle 18.30

Quarto appuntamento al torneo preolimpico di Rio per gli azzurri che dopo aver battuto Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina affrontano la Germania. Tedeschi che, come l’Italia, arrivano a questa sfida a punteggio pieno Un match importantissimo, dunque, che avvicinerebbe Giannelli e compagni ai giochi di Parigi in caso di successo. La partita è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 18.30