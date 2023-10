Italia ko col Brasile: per Parigi serve il ranking

Nulla da fare per i ragazzi di De Giorgi che perdono il terzo successo in sette incontri nel torneo di qualificazione olimpica e mancano, almeno per adesso, il pass per Parigi. Al Maracanazinho di Rio vince il Brasile che con questo successo al tie-break (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15) vola all’Olimpiade insieme alla Germania. Per gli azzurri, esattamente come per la nazionale femminile, c’è la possibilità del ripescaggio delle formazioni con il miglior ranking al termine della fase a gironi della prossima VNL