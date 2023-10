Gli azzurri, proprio come avvenuto alla nazionale femminile, mancano la qualificazione attraverso il torneo preolimpico ma non è detto che non vadano a Parigi. Il ko contro il Brasile a Rio, infatti, non esclude Giannelli e compagni dalla rassegna a cinque cerchi: l’Italia può andare alle Olimpiadi grazie al ripescaggio delle cinque formazioni con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della prossima VNL ascolta articolo

Delusione azzurra a Rio dove la nazionale di Ferdinando De Giorgi manca il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi. Giannelli e compagni, stanchissimi dopo essere arrivati in fondo a tutte le competizioni disputate negli ultimi mesi (finale 3°/4° posto in VNL e finale agli Europei), non riescono a concludere il preolimpico nei primi due posti e devono rimandare la qualificazione ai Giochi. Il ko contro il Brasile al tie-break infatti non esclude definitivamente l’Italia che può andare a Parigi grazie al ripescaggio delle cinque formazioni con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della prossima VNL, proprio come le azzurre fuori dal preolimpico di Lodz in Polonia.

Qual è il criterio del ripescaggio attraverso il ranking Le regole di qualificazione ai giochi olimpici stabiliscono che, oltre alle squadre qualificate attraverso i tornei preolimpici (le prime due classificate dei tre gironi), andranno a Parigi anche la nazionale del Paese ospitante, dunque la Francia, e le cinque squadre con il miglior ranking Fivb al termine della fase preliminare della prossima Volley Nations League in programma tra maggio e giugno 2024. A questo va però aggiunto l’obbligo di rappresentanza continentale, ovvero la quota di partecipazione garantita di almeno una squadra per ogni continente: un cavillo che di fatto porta da cinque a quattro i posti assegnati attraverso il ranking visto che l’Egitto, attualmente in 18ma posizione nel ranking e distante dalla Tunisia 25ma, è quasi certo di partecipare alle Olimpiadi.

Come si calcola il ranking Fivb Per quanto riguarda il calcolo del ranking, si tratta di un algoritmo che attribuisce un determinato punteggio ad ogni squadra al termine di ogni partita giocata. Se la formazione in questione vince il match riceve dei punti, se lo perde invece vengono detratti. Il quantitativo dei punti attribuiti o tolti dipende da diversi fattori: su tutti il ranking dell’avversario e il numero di set vinti o persi in quella determinata partita (un 3-0 dà un punteggio superiore rispetto a un 3-2).

Qual è l’attuale posizione dell’Italia nel ranking In attesa dell’ultimo aggiornamento che avverrà al termine di tutti i match dei preolimpici, l’Italia si trova in terza posizione nel ranking mondiale. Considerando che le squadre che la precedono sono già qualificate per Parigi, così come quelle a ridosso della terza posizione, le possibilità che Giannelli e compagni partecipino alle prossime Olimpiadi sono piuttosto alte Polonia - 421.14 Stati Uniti - 390.91 ITALIA - 347.51 Giappone - 340.30 Brasile - 333.10 Argentina - 314.35 Slovenia - 307.12 Francia - 306.80

Le squadre già a Parigi Con il successo del Brasile sull’Italia (e la conseguente inutilità del risultato di Cuba-Iran) viene definito il quadro delle qualificate a Parigi attraverso i tornei preolimpici. Considerando la Francia, nazione ospitante, già tra le 12, ecco le squadre già sicure di andare ai Giochi Francia (nazione ospitante)

(nazione ospitante) Germania (1ª classificata pool A)

(1ª classificata pool A) Brasile (2ª classificata pool A)

(2ª classificata pool A) Stati Uniti (1ª classificata pool B)

(1ª classificata pool B) Giappone (2ª classificata pool B)

(2ª classificata pool B) Polonia (1ª classificata pool C)

(1ª classificata pool C) Canada (2ª classificata pool C)