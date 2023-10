Paola Egonu, ospite al Festival dello sport di Trento, ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinta, in passato, a trasferirsi in Turchia: "Per togliermi una soddisfazione, mi piacciono sfide, a Conegliano avevamo una squadra forte ma non volevo sedermi. Volevo complicarmi le cose da sola". Sul palco con lei anche Myriam Sylla: "Anche a me piacciono le sfide, ma finché è possibile gestirle in Italia..."