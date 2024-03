Conegliano batte l'Eczacibasi e sfiderà Milano

Conegliano ha battuto 3-1, a Istanbul, le campionesse del mondo dell'Eczacibasi Dynavit nella semifinale di ritorno della Cev Champions League ed ha così raggiunto la finale. Il 5 maggio, sempre in Turchia, la L'A. Carraro Imoco affronterà la Allianz Vero Volley Milano (che a sua volta ieri ha eliminato il Fenerbahce) in un inedito derby tutto italiano. Conegliano dopo il successo di oggi, arriva all'atto finale per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, con un successo nel 2021 a Verona contro il VakifBank (le altre nel 2017 a Treviso, 2018 a Berlino e 2022 a Lubiana), e lo fa da unica squadra imbattuta nella competizione con 10 successi in altrettante gare.