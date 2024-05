Finale Champions, Conegliano-Milano LIVE

Poco dopo la conclusione di questa finale di Champions sarà già tempo di nazionale con la VNL. Un appuntamento importantissimo per le azzurre che proprio in Nations League cercheranno il pass per Parigi 2024. Già ufficiali le 30 convocate del nuovo Ct Velasco con diverse protagoniste in campo anche oggi con le maglie di Conegliano e Milano. Spicca il ritorno di Moki De Gennaro, libero dell’Imoco, ma non mancherà neppure Paola Egonu, grande assente all’ultimo preolimpico. CLICCA QUI per vedere tutte le azzurre chiamate per la VNL