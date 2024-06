VNL, Francia batte Polonia: è finale col Giappone

La Francia allenata da Andrea Giani batte, a sorpresa, la Polonia all’Atlas Arena di Lodz e vola così in finale di Volley Nations League. Davanti al pubblico di casa, i campioni d’Europa in carica perdono al tie-break (25-22, 22-25, 23-25, 25-20, 16-18 i parziali) e abbandonano così il sogno di bissare il successo della scorsa edizione. Ancora un quinto set vincente, dunque, per Ngapeth e compagni che dopo aver battuto l’Italia ai quarti di finale proprio al tie-break, riservano lo stesso trattamento alla squadra di Nikola Grbic. Per la Francia si tratta della terza finale in VNL dopo quella persa contro la Russia nel 2018 e quella vinta a Bologna contro gli Stati Uniti nel 2022. Ad attenderli c’è il Giappone che si sbarazza in tre set della Slovenia con i parziali di 21-25, 25-27, 29-31. Strepitosa la prova del nuovo acquisto della Sir Perugia, Yuki Ishikawa, autore di 21 punti. Per la nazionale nipponica si tratta della prima finale di VNL nella storia.

