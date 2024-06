La Francia vince la VNL, battuto 3-1 il Giappone

Quando manca meno di un mese all’Olimpiade di Parigi, la Francia di Andrea Giani vince la Volley Nations League battendo in finale un grande Giappone. Non basta ai nipponici la solita grande prestazione di Yuki Ishikawa per portare a casa il trofeo che invece finisce nella bacheca francese per la seconda volta dopo l’edizione del 2022. Nella finale per il bronzo, Polonia batte Slovenia 3-0

Con un muro di Tillie su Ishikawa sul 23-24 del quarto set, la Francia di Andrea Giani vince per la seconda volta la Volley Nations League. Nella finale di Lodz, la nazionale campione olimpica in carica batte il Giappone con i parziali di 23-25, 25-18, 23-25, 23-25. Proprio come nel torneo femminile vinto dall’Italia di Velasco, la squadra nipponica perde in quattro set e non riesce a portare a casa la prima VNL nella storia. Il match è equilibrato in tutti i set, tranne il secondo vinto proprio dai giapponesi, ma è la grande esperienza a livello internazionale di Patry e compagni a fare la differenza nei momenti decisivi. Non basta dunque la prestazione da 17 punti di Ishikawa, futuro schiacciatore di Perugia. Per la Francia sono 24 i punti di uno strepitoso Patry che porta la sua squadra in trionfo quando manca meno di un mese alle Olimpiadi che si giocheranno proprio a Parigi.