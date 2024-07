Colpo di Conegliano, ufficiale la fuoriclasse Gabi

Chi è Gabi Guimaraes

Nata a Belo Horizonte nel maggio del 1994, Gabriela “Gabi” Guimaraes è universalmente riconosciuta come una delle migliori, se non la migliore, schiacciatrice al mondo. Vero e proprio idolo in patria e non solo, Gabi è un'atleta da oltre un milione di follower sui social, ma è in campo che fa la differenza in tutti i fondamentali d’attacco e di difesa. L’ormai ex VakifBank ha vinto con la nazionale brasiliana l’argento olimpico a Tokyo nel 2020, un bronzo e un argento mondiale (2014 e 2022) e quattro argenti in VNL, mentre a livello di club può vantare sei campionati brasiliani, due campionati turchi, due Champions League e un Mondiale per club. Tantissimi anche i premi a livello individuale tra cui spiccano l’MVP nella Champions 2022 e i titoli di miglior schiacciatrice al Mondiale 2022 e nelle edizioni 2019, 2021 e 2022 della VNL.