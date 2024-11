Volley, Champions League femminile al via su Sky

Su Sky e in streaming su NOW inizia la grande stagione del volley europeo . Da oggi, mercoledì 6 novembre , la prima giornata di regular season di CEV Champions League femminile , il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali.

Tra oggi e domani le gare live su Sky

Tutte le sfide con in campo le squadre italiane saranno in diretta: mercoledì 6 novembre, alle 19 su Sky Sport Arena e NOW la Savino Del Bene Scandicci ospiterà il team rumeno C.S.A. Voluntari. Telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini. Giovedì 7 novembre alle 20 su Sky Sport Max e NOW sarà la volta di Numia Vero Volley Milano opposta al FC Porto. Telecronaca di Roberto Prini e Rachele Sangiuliano. Alle 20.30 su Sky Sport 257 e NOW la sfida tra Antonio Carraro Imoco Conegliano e Mladost Zagabria. Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.